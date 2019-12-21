Боевики продолжают бить по украинским позициям: где было горячее всего

На Донбассе вооруженные формирования Российской Федерации 6 раз нарушили режим прекращения огня. Потерь среди украинских военных нет.

Об этом сообщает прессцентр штаб операции Объединенных сил.

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Боевики обстреляли позиции украинских подразделений из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 миллиметров, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил два обстрела по позициям Объединенных сил:

в районе Крымского,

Зайцево.

Кроме того, противник обстрелял населенный пункт Хутор Свободный из миномета калибра 82 мм, в результате чего был поврежден жилой дом.



Карта оккупированных территорий Донбасса / Инфографика 24 канала