Боевики продолжают бить по украинским позициям: где было горячее всего
На Донбассе вооруженные формирования Российской Федерации 6 раз нарушили режим прекращения огня. Потерь среди украинских военных нет.
Об этом сообщает прессцентр штаб операции Объединенных сил.
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Боевики обстреляли позиции украинских подразделений из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 миллиметров, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил два обстрела по позициям Объединенных сил:
- в районе Крымского,
- Зайцево.
Кроме того, противник обстрелял населенный пункт Хутор Свободный из миномета калибра 82 мм, в результате чего был поврежден жилой дом.
Карта оккупированных территорий Донбасса / Инфографика 24 канала
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