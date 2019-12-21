Боевики обстреляли дома мирных жителей Золотого-4: фото

Пророссийские боевики обстреляли из минометов калибром 82 миллиметра жилые дома в Золотом-4 на Луганщине. Обстрел велся 21 декабря утром со стороны Золотого-5 – территории, оккупированной боевиками.

В результате обстрела повреждены шифер, дымоход и 2 оконных стекла в двух домах местных жительниц, сообщили в полиции Луганщины.

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К счастью, в результате обстрела никто не погиб и не был ранен.

На месте происшествия работают правоохранители и взрывотехники.



Разрушение в жилом доме в Золотом-4 в результате обстрела, который вели боевики



Последствия обстрела, который оккупанты устроили по Золотому-4