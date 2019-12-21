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      Боевики обстреляли дома мирных жителей Золотого-4: фото

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      Последствия обстрела боевиками жилого дома в Золотом-4 / Пресс-служба полиции Луганщины

      Пророссийские боевики обстреляли из минометов калибром 82 миллиметра жилые дома в Золотом-4 на Луганщине. Обстрел велся 21 декабря утром со стороны Золотого-5 – территории, оккупированной боевиками.

      В результате обстрела повреждены шифер, дымоход и 2 оконных стекла в двух домах местных жительниц, сообщили в полиции Луганщины.

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      К счастью, в результате обстрела никто не погиб и не был ранен.

      На месте происшествия работают правоохранители и взрывотехники.

      Обстріл бойовики Золоте-4 фото Донбас руїни
      Разрушение в жилом доме в Золотом-4 в результате обстрела, который вели боевики

      Обстріл бойовики Золоте-4 фото Донбас руїни
      Последствия обстрела, который оккупанты устроили по Золотому-4

      Обстріл бойовики Золоте-4 фото Донбас руїни
      Поврежденная в результате обстрела кровля
       

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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости Украины Война на Донбассе Пророссийские боевики Операция Объединенных сил Оккупированные территории
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