Бойовики обстріляли будинки мирних мешканців Золотого-4: фото

Проросійські бойовики обстріляли з мінометів калібром 82 міліметри житлові будинки в Золотому-4 на Луганщині. Обстріл вівся 21 грудня вранці зі сторони Золотого-5 – території, окупованої бойовиками.

Внаслідок обстрілу пошкоджені шифер, димохід та 2 віконних скла у двох будинках місцевих мешканок, повідомили в поліції Луганщини.

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На щастя, внаслідок обстрілу ніхто не загинув та не зазнав поранень.

На місці події працюють правоохоронці та вибухотехніки.



Руйнування в житловому будинку в Золотому-4 внаслідок обстрілу, який вели бойовики



Наслідки обстрілу, який окупанти влаштували по Золотому-4