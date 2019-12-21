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      Бойовики обстріляли будинки мирних мешканців Золотого-4: фото

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      Наслідки обстрілу бойовиками житлового будинку в Золотому-4 / Пресслужба поліції Луганщини

      Проросійські бойовики обстріляли з мінометів калібром 82 міліметри житлові будинки в Золотому-4 на Луганщині. Обстріл вівся 21 грудня вранці зі сторони Золотого-5 – території, окупованої бойовиками.

      Внаслідок обстрілу пошкоджені шифер, димохід та 2 віконних скла у двох будинках місцевих мешканок, повідомили в поліції Луганщини.

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      На щастя, внаслідок обстрілу ніхто не загинув та не зазнав поранень.

      На місці події працюють правоохоронці та вибухотехніки.

      Обстріл бойовики Золоте-4 фото Донбас руїни
      Руйнування в житловому будинку в Золотому-4 внаслідок обстрілу, який вели бойовики 

      Обстріл бойовики Золоте-4 фото Донбас руїни
      Наслідки обстрілу, який окупанти влаштували по Золотому-4

      Обстріл бойовики Золоте-4 фото Донбас руїни
      Пошкоджена внаслідок обстрілу покрівля
       

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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини України Війна на Донбасі Проросійські бойовики Окуповані території Операція Об'єднаних сил
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