Бойовики обстріляли будинки мирних мешканців Золотого-4: фото
Проросійські бойовики обстріляли з мінометів калібром 82 міліметри житлові будинки в Золотому-4 на Луганщині. Обстріл вівся 21 грудня вранці зі сторони Золотого-5 – території, окупованої бойовиками.
Внаслідок обстрілу пошкоджені шифер, димохід та 2 віконних скла у двох будинках місцевих мешканок, повідомили в поліції Луганщини.
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На щастя, внаслідок обстрілу ніхто не загинув та не зазнав поранень.
На місці події працюють правоохоронці та вибухотехніки.
Руйнування в житловому будинку в Золотому-4 внаслідок обстрілу, який вели бойовики
Наслідки обстрілу, який окупанти влаштували по Золотому-4
Пошкоджена внаслідок обстрілу покрівля