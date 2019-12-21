Бойовики продовжують гатити по українських позиціях: де було найгарячіше

На Донбасі збройні формування Російської Федерації 6 разів порушили режим припинення вогню. Втрат серед українських військових немає.

Про це повідомляє пресцентр штаб операції Об'єднаних сил.

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Бойовики обстріляли позиції українських підрозділів з заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 120 міліметрів, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив два обстріли по позиціях Об'єднаних сил:

в районі Кримського,

Зайцевого.

Крім того, супротивник обстріляв населений пункт Хутір Вільний з міномета калібру 82 мм, в результаті чого було пошкоджено житловий будинок.



Мапа окупованих територій Донбасу / Інфографіка 24 каналу