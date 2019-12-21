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      Бойовики продовжують гатити по українських позиціях: де було найгарячіше

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      Обстріли на Донбасі не вщухають / mil.gov.ua

      На Донбасі збройні формування Російської Федерації 6 разів порушили режим припинення вогню. Втрат серед українських військових немає.

      Про це повідомляє пресцентр штаб операції Об'єднаних сил.

      До теми: Бойовики обстріляли будинки мирних мешканців Золотого-4: фото

      Бойовики обстріляли позиції українських підрозділів з заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 120 міліметрів, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів.

      В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив два обстріли по позиціях Об'єднаних сил:

      • в районі Кримського,
      • Зайцевого.

      Крім того, супротивник обстріляв населений пункт Хутір Вільний з міномета калібру 82 мм, в результаті чого було пошкоджено житловий будинок.


      Мапа окупованих територій Донбасу / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Новини політики Операція Об'єднаних сил Війна на Донбасі
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