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      Боевики продолжают стрелять: один украинский военный ранен

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      Один военный получил ранение / Фото 24 канала

      Пророссийские оккупанты нав Донбассе совершили 8 обстрелов за день, в том числе и из запрещенного минскими договоренностями вооружения. Один из военных ВСУ получил ранение.

      Во время обстрелов оккупанты применяли минометы калибров 120 и 82 миллиметра, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Прицельным огнем украинским защитникам удалось вовремя и результативно прекратить враждебные провокации, сообщают в пресс-службе ООС.

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      Большинство обстрелов зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток":

      • После полуночи российские оккупационные войска из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия трижды обстреляли наши позиции возле Каменки.
      • Утром враг выпустил четыре мины 120-го калибра по опорному пункту одного из подразделений Объединенных сил возле населенного пункта Гнутово.
      • В полдень открыл огонь из подствольных гранатометов и стрелкового оружия по окрестностям Авдеевки.
      • Из гранатометов различных систем и стрелкового оружия оккупанты обстреляли позиции наших защитников возле Старогнатовки.

      В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север":

      • Из миномета калибра 82 миллиметра утром обстреляли позиции Объединенных сил возле Хутора Вольного.
      • Из автоматических станковых гранатометов, пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия – защитников Крымского.

      В обстреле получил ранение один военнослужащий. Эвакуационной техникой пострадавшего воина оперативно доставлено в госпиталь и предоставлено надлежащую медицинскую помощь.

      Преступные обстрелы со стороны российских наемников не остались безнаказанными – наши военнослужащие предоставили адекватный ответ.

       

      Автор: Вероника Климская
      Теги: Новости Украины Оккупированные территории Пророссийские боевики Операция Объединенных сил Война на Донбассе
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