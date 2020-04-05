Боевики продолжают стрелять: один украинский военный ранен

Пророссийские оккупанты нав Донбассе совершили 8 обстрелов за день, в том числе и из запрещенного минскими договоренностями вооружения. Один из военных ВСУ получил ранение.

Во время обстрелов оккупанты применяли минометы калибров 120 и 82 миллиметра, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Прицельным огнем украинским защитникам удалось вовремя и результативно прекратить враждебные провокации, сообщают в пресс-службе ООС. Смотрите В Полтаве за ночь разбили три доски героям АТО: полиция просит опознать вандала – видео Большинство обстрелов зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток": После полуночи российские оккупационные войска из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия трижды обстреляли наши позиции возле Каменки .

. Утром враг выпустил четыре мины 120-го калибра по опорному пункту одного из подразделений Объединенных сил возле населенного пункта Гнутово .

. В полдень открыл огонь из подствольных гранатометов и стрелкового оружия по окрестностям Авдеевки .

. Из гранатометов различных систем и стрелкового оружия оккупанты обстреляли позиции наших защитников возле Старогнатовки. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север": Из миномета калибра 82 миллиметра утром обстреляли позиции Объединенных сил возле Хутора Вольного .

. Из автоматических станковых гранатометов, пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия – защитников Крымского. В обстреле получил ранение один военнослужащий. Эвакуационной техникой пострадавшего воина оперативно доставлено в госпиталь и предоставлено надлежащую медицинскую помощь. Преступные обстрелы со стороны российских наемников не остались безнаказанными – наши военнослужащие предоставили адекватный ответ.