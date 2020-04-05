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      В Полтаве за ночь разбили три доски героям АТО: полиция просит опознать вандала – видео

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      Таблица Мирославу Кабушке на стене школы №18 / фото Нацполиции Одесской области

      За одну ночь в Полтаве уничтожили две доски воинам, погибшим на Донбассе. Третью мемориальную табличку уничтожить не удалось из-за того, что она была антивандальной.

      Все три доски были повешены в память героям АТО на трех разных зданиях местных школ. Сообщения об их разрушении поступили утром от разных жителей, сообщает пресс-служба полиции Полтавы.

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      Так, уничтожена мемориальная таблица, установленная ​​Мирославу Кабушке на стене школы №18 и таблица, установленная ​​Сергею Лымарю на стене школы №9. Доску, установленную в честь Александра Кочеткова на стене школы №25, преступнику не удалось разбить, потому что она оказалась антивандальной.


      ​Доску Сергею Лымарю разбили, ударив по портрету героя


      Эта доска была с антивандальным покрытием, и ее не удалось разбить

      Один из моментов вандализма попал на камеру наблюдения. Полиция просит помочь с идентификацией преступника. Если вы знаете информацию об этом человеке, сообщите ее на 102.

      Момент разбивания мемориальной доски в Полтаве – смотрите видео

      Полиция Полтавы открыла уголовные производства по части 2 статьи 297 Уголовного кодекса Украины (Осквернение или разрушение памятника, воздвигнутого в память лиц, которые защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины и принимали непосредственное участие в антитеррористической операции).

      Статья предусматривает лишение свободы на срок от 3-х до 5-ти лет. Сейчас продолжаются следственные действия. 

      Автор: Вероника Климская
      Теги: АТО Война на Донбассе Новости Полтавы Криминал Криминальные новости Новости Украины
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