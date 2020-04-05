В Полтаве за ночь разбили три доски героям АТО: полиция просит опознать вандала – видео

За одну ночь в Полтаве уничтожили две доски воинам, погибшим на Донбассе. Третью мемориальную табличку уничтожить не удалось из-за того, что она была антивандальной.

Все три доски были повешены в память героям АТО на трех разных зданиях местных школ. Сообщения об их разрушении поступили утром от разных жителей, сообщает пресс-служба полиции Полтавы.

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Так, уничтожена мемориальная таблица, установленная ​​Мирославу Кабушке на стене школы №18 и таблица, установленная ​​Сергею Лымарю на стене школы №9. Доску, установленную в честь Александра Кочеткова на стене школы №25, преступнику не удалось разбить, потому что она оказалась антивандальной.



​Доску Сергею Лымарю разбили, ударив по портрету героя



Эта доска была с антивандальным покрытием, и ее не удалось разбить

Один из моментов вандализма попал на камеру наблюдения. Полиция просит помочь с идентификацией преступника. Если вы знаете информацию об этом человеке, сообщите ее на 102.

Момент разбивания мемориальной доски в Полтаве – смотрите видео

Полиция Полтавы открыла уголовные производства по части 2 статьи 297 Уголовного кодекса Украины (Осквернение или разрушение памятника, воздвигнутого в память лиц, которые защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины и принимали непосредственное участие в антитеррористической операции).

Статья предусматривает лишение свободы на срок от 3-х до 5-ти лет. Сейчас продолжаются следственные действия.