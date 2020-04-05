Бойовики продовжують гатити: один український військовий поранений
Проросійські окупанти на Донбасі здійснили 8 обстрілів за день, зокрема і з забореного Мінськими домовленостями озброєння. Один з військових ЗСУ отримав поранення.
Під час обстрілів окупанти застосовували міномети калібрів 120 і 82 міліметрів, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю. Прицільним вогнем українським захисникам вдалось вчасно та результативно припинити ворожі провокації, повідомляють у пресслужбі ООС.
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Більшість обстрілів зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід":
- По опівночі російські окупаційні війська з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї тричі обстріляли наші позиції біля Кам’янки.
- Зранку ворог випустив чотири міни 120-го калібру по опорному пункту одного з підрозділів Об’єднаних сил поблизу населеного пункту Гнутове.
- Опівдні відкрив вогонь з підствольних гранатометів та стрілецької зброї по околицях Авдіївки.
- З гранатометів різних систем та стрілецької зброї окупанти обстріляли позиції наших захисників біля Старогнатівки.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ":
- З міномету калібру 82 міліметри зранку обстріляли позиції Об’єднаних сил поблизу Хутора Вільного.
- З автоматичних станкових гранатометів, кулеметів великого калібру та стрілецької зброї – оборонців Кримського.
В обстрілі зазнав поранення один військовослужбовець. Евакуаційною технікою постраждалого воїна оперативно доставлено до шпиталю та надано належну медичну допомогу.
Злочинні обстріли з боку російських найманців не залишилися безкарним – наші військовослужбовці надали адекватну відповідь.
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