Бойовики продовжують гатити: один український військовий поранений

Проросійські окупанти на Донбасі здійснили 8 обстрілів за день, зокрема і з забореного Мінськими домовленостями озброєння. Один з військових ЗСУ отримав поранення.

Під час обстрілів окупанти застосовували міномети калібрів 120 і 82 міліметрів, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю. Прицільним вогнем українським захисникам вдалось вчасно та результативно припинити ворожі провокації, повідомляють у пресслужбі ООС. Дивіться У Полтаві за ніч потрощили три дошки героям АТО: поліція просить впізнати вандала – відео Більшість обстрілів зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід": По опівночі російські окупаційні війська з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї тричі обстріляли наші позиції біля Кам’янки .

. Зранку ворог випустив чотири міни 120-го калібру по опорному пункту одного з підрозділів Об’єднаних сил поблизу населеного пункту Гнутове.

Опівдні відкрив вогонь з підствольних гранатометів та стрілецької зброї по околицях Авдіївки .

. З гранатометів різних систем та стрілецької зброї окупанти обстріляли позиції наших захисників біля Старогнатівки. У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ": З міномету калібру 82 міліметри зранку обстріляли позиції Об’єднаних сил поблизу Хутора Вільного .

. З автоматичних станкових гранатометів, кулеметів великого калібру та стрілецької зброї – оборонців Кримського. В обстрілі зазнав поранення один військовослужбовець. Евакуаційною технікою постраждалого воїна оперативно доставлено до шпиталю та надано належну медичну допомогу. Злочинні обстріли з боку російських найманців не залишилися безкарним – наші військовослужбовці надали адекватну відповідь.