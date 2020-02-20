Боевики продолжили из минометов бить на подходах к Золотому

В течение среды, 19 февраля, пророссийские боевики 11 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе. Вследствие вражеских обстрелов украинский военный получил ранения.

Для своих обстрелов оккупанты применяли минометы калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Также зафиксирована активность снайперской пары, сообщает штаб ООС.

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В частности, 8 обстрелов боевики совершили по позициям оперативно-тактической группировки "Восток" (Донецкая область):

неподалеку Марьинки – из станкового противотанкового гранатомета 12 выстрелов;

рядом с Лебединским – из миномета калибра 82 мм противник выпустил 15 мин, а также вел огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

неподалеку от Славного – работала снайперская пара, а также велся огонь из стрелкового оружия;

рядом с Васильевкой – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

вблизи Широкино – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

дважды в районе населенного пункта Красногоровка – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

неподалеку Новотроицкого – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Еще три вражеских обстрела были осуществлены в районе ответственности группировки "Север" (Луганская область):

два раза в районе населенного пункта Луганское – из 82-мм миномета враг выпустил 6 мин, а также вел огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

рядом с Ореховым (вблизи Золотого – из миномета калибра 120 мм 6 мин.

Не утихали обстрелы и в ночь на 20 февраля. Оккупанты из миномета калибра 120 мм, а также вооружения БМП и гранатометов различных систем обстреляли защитников Новомихайловки.