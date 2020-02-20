Бойовики продовжили з мінометів гатити на підходах до Золотого

Протягом середи, 19 лютого, проросійські бойовики 11 разів обстріляли українські позиції на Донбасі. Внаслідок ворожих обстрілів український військовий отримав поранення.

Для своїх обстрілів окупанти застосовували міномети калібру 120 мм та 82 мм, а також з гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю. Також зафіксовано активність снайперської пари, повідомляє штаб ООС.

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Зокрема, 8 обстрілів бойовики здійснили по позиціях оперативно-тактичного угруповання "Схід" (Донецька область):

неподалік Мар’їнки – зі станкового протитанкового гранатомету 12 пострілів;

поруч з Лебединським – з міномету калібру 82 мм противник випустив 15 мін, а також вів вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;

неподалік Славного – працювала снайперська пара, а також вівся вогонь зі стрілецької зброї;

поруч з Василівкою – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

поблизу Широкиного – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;

двічі в районі населеного пункту Красногорівка – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

неподалік Новотроїцького – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

Ще три ворожі обстріли були здійснені у районі відповідальності угруповання "Північ" (Луганська область):

два рази в районі населеного пункту Луганське – з 82-мм міномету ворог випустив 6 мін, а також вів вогонь з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів;

поруч з Оріховим (поблизу Золотого) – з міномету калібру 120 мм 6 мін.

Не вщухали обстріли і у ніч проти 20 лютого. Окупанти з міномету калібру 120 мм, а також озброєння БМП та гранатометів різних систем обстріляли захисників Новомихайлівки.