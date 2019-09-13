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      Боевики ранили 2 украинских военных на Донбассе

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      2 украинских военных получили ранения на Донбассе
      2 украинских военных получили ранения на Донбассе / vectornews.net (ілюстративне фото)

      В результате обстрелов состороны пророссийских боевиков на Донбассе 13 сентября 2 украинских военных получили ранения.

      По состоянию на 12:00 российские оккупационные силы совершили 4 обстрела украинских позиций, сообщили в Минобороны. Так, в районе Зайцево оккупанты выпустили 5 мин калибра 82 миллиметра.

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      Также осложнилась ситуация неподалеку от Новотроицкого и Марьинки.

      "В результате сегодняшних обстрелов двое украинских защитников получили ранения. Сейчас продолжаются мероприятия по оказанию им неотложной медицинской помощи", – сообщили в Минобороны.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Операция Объединенных сил Война на Донбассе
      Источник: 24 канал
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