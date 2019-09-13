Бойовики поранили 2 українських військових на Донбасі
Внаслідок обстрілів проросійських бойовиків на Донбасі 13 вересня 2 українських військових зазнали поранень.
Станом на 12:00 російські окупаційні сили здійснили 4 обстріли українських позицій, повідомили в Міноборони. Так, у районі Зайцевого окупанти випустили 5 мін калібру 82 міліметри.
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Також ускладнилась ситуація неподалік від Новотроїцького та Мар’їнки.
"Внаслідок сьогоднішніх обстрілів двоє українських захисників дістали поранення. Наразі тривають заходи щодо надання їм невідкладної медичної допомоги", – повідомили в Міноборони.
Джерело: 24 канал
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