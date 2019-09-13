На Донбасі загинув український воїн: що відомо про героя – фото
Внаслідок ворожого обстрілу 12 вересня на Донбасі загинув український військовий. Це – молодший сержант Нацгвардії Валерій Шатурський.
Смертельне поранення боєць отримав близько 15:00, коли ворог відкрив вогонь у бік українських позицій. Про це інформує пресслужба Нацгвардії України.
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Військовослужбовець входив до батальйону спеціального призначення "Донбас". Як відомо, ця військова частина Нацгвардії дислокується в місті Слов’янськ на Донеччині.
Вірні завжди! Спочивай з Богом. Валерій назавжди залишиться у нашому строю, пам’яті та серцях,
– мовиться у офіційному повідомленні.
Увага! Валерій Шатурський – сьома бойова втрата України від початку вересня.
Редакція 24 каналу висловлює співчуття родині та близьким загиблого українця.
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