На Донбассе погиб украинский воин: что известно о герое – фото

В результате вражеского обстрела 12 сентября на Донбассе погиб украинский военный. Это – младший сержант Нацгвардии Валерий Шатурский.

Смертельное ранение боец получил около 15:00, когда враг открыл огонь в сторону украинских позиций. Об этом информирует прессслужба Нацгвардии Украины.

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Военнослужащий входил в батальон специального назначения "Донбасс". Как известно, эта военная часть Нацгвардии дислоцируется в городе Славянск на Донетчине.

Верны всегда! Покойся с Богом. Валерий навсегда останется в нашем строю, памяти и сердцах,

– говорится в официальном сообщении.

Внимание! Валерий Шатурский – седьмая боевая потеря Украины с начала сентября.

Редакция 24 канала выражает соболезнования семье и близким погибшего украинца.

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