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      Боевики ранили двух украинских бойцов под Новомихайловкой

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      Боевики ранили двух украинских бойцов под Новомихайловкой / espreso.tv

      Вооруженные формирования России 23 апреля вновь нарушили режим прекращения огня. Боевики вероломно обстреляли позиции подразделений Объединенных сил. В результате атаки двое украинских бойцов получили ранения.

      О нарушении режима тишины войсками оккупанта на Донбассе сообщает в фейсбуке штаб ООС.

      Обратите внимание Коронавирус в Вооруженных силах Украины: последние новости по состоянию на 23 апреля

      Против украинских защитников Новомихайловки противник применил ручные противотанковые гранатометы,
      – говорится в сообщении.

      Вследствие вражеских обстрелов двое военных Объединенных сил получили осколочные ранения. Украинских защитников сразу доставили в военно-медицинское учреждение. Им оказали необходимую помощь.

      Военные ВСУ дали достойный отпор действиям оккупанта. Потери противника уточняются.

      Сутки 22 апреля на Донбассе: коротко

      • Оккупанты восемь раз обстреляли позиции Объединенных сил.
      • Боевики били из минометов калибра 82 миллиметра, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия.
      • Потерь среди украинских защитников нет. По данным разведки, 22 апреля бойцы ВСУ ранили двух российских наемников.


      Карта проведения Операции Объединенных сил / Инфографика 24 канала

      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости Украины Оккупированные территории Война на Донбассе Украина – Россия Операция Объединенных сил Постраждалі Пророссийские боевики
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