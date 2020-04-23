Боевики ранили двух украинских бойцов под Новомихайловкой
Вооруженные формирования России 23 апреля вновь нарушили режим прекращения огня. Боевики вероломно обстреляли позиции подразделений Объединенных сил. В результате атаки двое украинских бойцов получили ранения.
О нарушении режима тишины войсками оккупанта на Донбассе сообщает в фейсбуке штаб ООС.
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Против украинских защитников Новомихайловки противник применил ручные противотанковые гранатометы,
– говорится в сообщении.
Вследствие вражеских обстрелов двое военных Объединенных сил получили осколочные ранения. Украинских защитников сразу доставили в военно-медицинское учреждение. Им оказали необходимую помощь.
Военные ВСУ дали достойный отпор действиям оккупанта. Потери противника уточняются.
Сутки 22 апреля на Донбассе: коротко
- Оккупанты восемь раз обстреляли позиции Объединенных сил.
- Боевики били из минометов калибра 82 миллиметра, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия.
- Потерь среди украинских защитников нет. По данным разведки, 22 апреля бойцы ВСУ ранили двух российских наемников.
Карта проведения Операции Объединенных сил / Инфографика 24 канала
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