Бойовики поранили двох українських бійців під Новомихайлівкою
Збройні формування Росії 23 квітня знову порушили режим припинення вогню. Бойовики підступно обстріляли позиції підрозділів Об’єднаних сил. Внаслідок атаки двоє українських бійців отримали поранення.
Про порушення режиму тиші військами окупанта на Донбасі повідомляє у фейсбуці штаб ООС.
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Проти українських захисників Новомихайлівки противник застосував ручні протитанкові гранатомети,
– йдеться у повідомленні.
Внаслідок ворожих обстрілів двоє військових Об'єднаних сил отримали осколкові поранення. Українських захисників одразу доставили до військово-медичного закладу. Їм надали необхідну допомогу.
Військові ЗСУ дали гідну відсіч діям окупанта. Втрати противника уточнюються.
Доба 22 квітня на Донбасі: коротко
- Окупанти вісім разів обстріляли позиції Об’єднаних сил.
- Бойовики гатили з мінометів калібру 82 міліметри, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, снайперської та стрілецької зброї.
- Втрат серед українських захисників немає. За даними розвідки, 22 квітня бійці ЗСУ поранили двох російських найманців.
Карта проведення Операції Об'єднаних сил / Інфографіка 24 каналу
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