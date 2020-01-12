Боевики разместили зенитную установку возле участка разведения войск в Станице Луганской
Пророссийские боевики разместили вблизи со Станицей Луганской зенитную установку ЗУ-23. Оружие размещено немного южнее края участка разведения войск.
Зенитную установку 9 января зафиксировал беспилотный летательный аппарат наблюдателей, отмечается в отчете наблюдательной миссии ОБСЕ.
К слову: Боевики везли в грузовых вагонах 7 танков в направлении Дебальцево, – ОБСЕ
Оружие боевиков было зафиксировано всего в 150-ти метрах к югу от юго-восточного края участка разведения сил.
Что такое ЗУ-23? ЗУ-23 – 23-миллиметровая спаренная зенитная установка. Досталась российской армии в наследство от Советского Союза, где использовалась с 1960-х годов.
Радиус действия такой составляет 2,5 километра, что при ее близости и дальности буферной зоны всего в 2,2 километра позволяет спокойно покрывать участок, на котором было проведено разведения.
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