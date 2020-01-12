Боевики разместили зенитную установку возле участка разведения войск в Станице Луганской

Пророссийские боевики разместили вблизи со Станицей Луганской зенитную установку ЗУ-23. Оружие размещено немного южнее края участка разведения войск.

Зенитную установку 9 января зафиксировал беспилотный летательный аппарат наблюдателей , отмечается в отчете наблюдательной миссии ОБСЕ.

К слову: Боевики везли в грузовых вагонах 7 танков в направлении Дебальцево, – ОБСЕ

Оружие боевиков было зафиксировано всего в 150-ти метрах к югу от юго-восточного края участка разведения сил.

Что такое ЗУ-23? ЗУ-23 – 23-миллиметровая спаренная зенитная установка. Досталась российской армии в наследство от Советского Союза, где использовалась с 1960-х годов.



Радиус действия такой составляет 2,5 километра, что при ее близости и дальности буферной зоны всего в 2,2 километра позволяет спокойно покрывать участок, на котором было проведено разведения.