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      Боевики разместили зенитную установку возле участка разведения войск в Станице Луганской

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      Оккупанты разместили у Станицы Луганской ЗУ-23 / ru.wikipedia.org

      Пророссийские боевики разместили вблизи со Станицей Луганской зенитную установку ЗУ-23. Оружие размещено немного южнее края участка разведения войск.

      Зенитную установку 9 января зафиксировал беспилотный летательный аппарат наблюдателей, отмечается в отчете наблюдательной миссии ОБСЕ.

      К слову: Боевики везли в грузовых вагонах 7 танков в направлении Дебальцево,  ОБСЕ

      Оружие боевиков было зафиксировано всего в 150-ти метрах к югу от юго-восточного края участка разведения сил.

      Что такое ЗУ-23? ЗУ-23  23-миллиметровая спаренная зенитная установка. Досталась российской армии в наследство от Советского Союза, где использовалась с 1960-х годов.

      Радиус действия такой составляет 2,5 километра, что при ее близости и дальности буферной зоны всего в 2,2 километра позволяет спокойно покрывать участок, на котором было проведено разведения.

      разведения войск в Донбассе, карта
      Карта разведения войск на Донбассе / инфографика 24 канала

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      11 января
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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины ОБСЕ Оружие Разведение войск Пророссийские боевики Оккупированные территории Война на Донбассе
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