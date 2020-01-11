Боевики везли в грузовых вагонах 7 танков в направлении Дебальцево, – ОБСЕ

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ на Донбассе зафиксировала сразу 7 танков в грузовых вагонах поезда. Их боевики везли в направлении оккупированного Дебальцево.

Кроме того, наблюдатели заметили еще целый ряд вражеской техники, размещенной с нарушением линии отвода. Об этом говорится в отчете ОБСЕ за 10 января.

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Какое вооружение наблюдатели заметили у пророссийских боевиков на Донбассе:

7 танков – в поезде в направлении Дебальцево Донецкой области;

2 самоходные гаубицы "Гвоздика" – рядом с Билым, Луганской области;

4 самоходные гаубицы "Лягушка" – вблизи Билого, Луганской области;

противотанковый ракетный комплекс "Конкурс" – вблизи Суходольска, Луганской области;

2 танка Т-64 – вблизи мирного, Луганской области.

ПТРК "Конкурс" и танки Т-64 размещены за пределами линии отвода, но далеко за пределами выделенных мест для хранения вооружения.



Карта оккупированных территорий Донбасса / инфографика 24 канала