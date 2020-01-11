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      Боевики везли в грузовых вагонах 7 танков в направлении Дебальцево, – ОБСЕ

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      ОБСЕ зафиксировала на Донбассе танки боевиков, размещенные с нарушением линии отвода / prm.ua

      Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ на Донбассе зафиксировала сразу 7 танков в грузовых вагонах поезда. Их боевики везли в направлении оккупированного Дебальцево.

      Кроме того, наблюдатели заметили еще целый ряд вражеской техники, размещенной с нарушением линии отвода. Об этом говорится в отчете ОБСЕ за 10 января.

      Интересно: донецкие боевики воруют у гражданских авто на украинских номерах

      Какое вооружение наблюдатели заметили у пророссийских боевиков на Донбассе:

      • 7 танков – в поезде в направлении Дебальцево Донецкой области;
      • 2 самоходные гаубицы "Гвоздика" – рядом с Билым, Луганской области;
      • 4 самоходные гаубицы "Лягушка" – вблизи Билого, Луганской области;
      • противотанковый ракетный комплекс "Конкурс" – вблизи Суходольска, Луганской области;
      • 2 танка Т-64 – вблизи мирного, Луганской области.

      ПТРК "Конкурс" и танки Т-64 размещены за пределами линии отвода, но далеко за пределами выделенных мест для хранения вооружения.

      окуповані території, Донбас, ООС
      Карта оккупированных территорий Донбасса / инфографика 24 канала

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Оружие ОБСЕ Пророссийские боевики Оккупированные территории Война на Донбассе
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