Бойовики везли у вантажних вагонах 7 танків у напрямку Дебальцевого, – ОБСЄ

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ на Донбасі зафіксувала одразу 7 танків у вантажних вагонах потяга. Їх бойовики везли у напрямку окупованого Дебальцевого.

Крім того, спостерігачі помітили ще цілу низку ворожої техніки, розміщеної з порушенням лінії відведення. Про це мовиться у звіті ОБСЄ за 10 січня.

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Яке озброєння спостерігачі помітили у проросійських бойовиків на Донбасі:

7 танків – у потязі в напрямку Дебальцевого, Донецької області;

2 самохідні гаубиці "Гвоздика" – поряд з Білим, Луганської області;

4 самохідні гаубиці "Жаба" – поблизу Білого, Луганської області;

протитанковий ракетний комплекс "Конкурс" – поблизу Суходільська, Луганської області;

2 танки Т-64 – поблизу мирного, Луганської області.

ПТРК "Конкурс" і танки Т-64 розміщені поза межами лінії відведення, але далеко за межами виділених місць для зберігання озброєння.



Карта окупованих територій Донбасу / інфографіка 24 каналу