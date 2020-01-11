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      Бойовики везли у вантажних вагонах 7 танків у напрямку Дебальцевого, – ОБСЄ

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      ОБСЄ зафіксувала на Донбасі танки бойовиків, розміщені з порушенням лінії відведення / prm.ua

      Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ на Донбасі зафіксувала одразу 7 танків у вантажних вагонах потяга. Їх бойовики везли у напрямку окупованого Дебальцевого.

      Крім того, спостерігачі помітили ще цілу низку ворожої техніки, розміщеної з порушенням лінії відведення. Про це мовиться у звіті ОБСЄ за 10 січня.

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      Яке озброєння спостерігачі помітили у проросійських бойовиків на Донбасі:

      • 7 танків – у потязі в напрямку Дебальцевого, Донецької області;
      • 2 самохідні гаубиці "Гвоздика" – поряд з Білим, Луганської області;
      • 4 самохідні гаубиці "Жаба" – поблизу Білого, Луганської області;
      • протитанковий ракетний комплекс "Конкурс" – поблизу Суходільська, Луганської області;
      • 2 танки Т-64 – поблизу мирного, Луганської області.

      ПТРК "Конкурс" і танки Т-64 розміщені поза межами лінії відведення, але далеко за межами виділених місць для зберігання озброєння.

      окуповані території, Донбас, ООС
      Карта окупованих територій Донбасу / інфографіка 24 каналу

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Війна на Донбасі Окуповані території Проросійські бойовики Зброя ОБСЄ
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