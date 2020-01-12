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      Бойовики розмістили зенітну установку біля ділянки розведення військ у Станиці Луганській

      213 Читать новость на русском
      Окупанти розмістили біля Станиці Луганської ЗУ-23 / ru.wikipedia.org

      Проросійські бойовики розмістили поблизу зі Станицею Луганською зенітну установку ЗУ-23. Зброя розміщення трохи південніше краю ділянки розведення військ.

      Зенітну установку 9 січня зафіксував безпілотний літальний апарат спостерігачів, зазначається у звіті спостережної місії ОБСЄ.

      До слова: Бойовики везли у вантажних вагонах 7 танків у напрямку Дебальцевого, – ОБСЄ

      Зброя бойовиків була зафіксована усього в 150-ти метрах на південь від південно-східного краю ділянки розведення сил.

      Що таке ЗУ-23?ЗУ-23 – 23-міліметрова спарена зенітна установка. Дісталася російській армії у спадок від Радянського Союзу, де використовувалася з 1960-их років.

      Радіус дії такої становить 2,5 кілометра, що при її близькості та дальності буферної зони всього у 2,2 кілометри дозволяє спокійно покривати ділянку, на якій було проведено розведення.

      розведення військ на Донбасі, карта
      Карта розведення військ на Донбасі / інфографіка 24 каналу

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Війна на Донбасі Окуповані території Проросійські бойовики Розведення військ Зброя ОБСЄ
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