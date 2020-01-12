Бойовики розмістили зенітну установку біля ділянки розведення військ у Станиці Луганській

Проросійські бойовики розмістили поблизу зі Станицею Луганською зенітну установку ЗУ-23. Зброя розміщення трохи південніше краю ділянки розведення військ.

Зенітну установку 9 січня зафіксував безпілотний літальний апарат спостерігачів, зазначається у звіті спостережної місії ОБСЄ.

До слова: Бойовики везли у вантажних вагонах 7 танків у напрямку Дебальцевого, – ОБСЄ

Зброя бойовиків була зафіксована усього в 150-ти метрах на південь від південно-східного краю ділянки розведення сил.

Що таке ЗУ-23?ЗУ-23 – 23-міліметрова спарена зенітна установка. Дісталася російській армії у спадок від Радянського Союзу, де використовувалася з 1960-их років.



Радіус дії такої становить 2,5 кілометра, що при її близькості та дальності буферної зони всього у 2,2 кілометри дозволяє спокійно покривати ділянку, на якій було проведено розведення.



Карта розведення військ на Донбасі / інфографіка 24 каналу