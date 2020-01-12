Бойовики розмістили зенітну установку біля ділянки розведення військ у Станиці Луганській
Проросійські бойовики розмістили поблизу зі Станицею Луганською зенітну установку ЗУ-23. Зброя розміщення трохи південніше краю ділянки розведення військ.
Зенітну установку 9 січня зафіксував безпілотний літальний апарат спостерігачів, зазначається у звіті спостережної місії ОБСЄ.
До слова: Бойовики везли у вантажних вагонах 7 танків у напрямку Дебальцевого, – ОБСЄ
Зброя бойовиків була зафіксована усього в 150-ти метрах на південь від південно-східного краю ділянки розведення сил.
Що таке ЗУ-23?ЗУ-23 – 23-міліметрова спарена зенітна установка. Дісталася російській армії у спадок від Радянського Союзу, де використовувалася з 1960-их років.
Радіус дії такої становить 2,5 кілометра, що при її близькості та дальності буферної зони всього у 2,2 кілометри дозволяє спокійно покривати ділянку, на якій було проведено розведення.
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