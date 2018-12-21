Боевики РФ осуществляют провокации на всех пунктах пропуска на Донбассе

На Донбассе на всех пунктах пропуска оккупанты целенаправленно не выпускают людей в определенное для этого время. Потому на временно оккупированной территории Украины образуются очереди из людей, и пропускать боевики начинают только тогда, когда стемнеет, и когда пункты пропуска завершают свою работу.

Об этом сообщили украинские пограничники.

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Из-за этого многие граждане просто вынуждены оставаться на ночлег в так называемой "серой зоне". А это создает потенциальную угрозу для их жизни и здоровья. Из-за возможной опасности для таких людей решением командующего операции ООС работу пунктов пропуска продолжили.

Они не спеша пропускают людей. Где-то за 15-20 минут до времени окончания работы КПВВ они их всех одномоментно пропускают. Создавая уже нашим, фактически, пробки перед КПВВ. Пограничники принимают решение и продолжают работу уже после того, как он должен быть закрыт. Приходится все делать для того, чтобы люди не ждали всю ночь фактически среди голой степи,

– отметил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Гримчак.

Смотрите видеокомментарий заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий о ситуации на Донбассе: