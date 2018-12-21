Бойовики РФ здійснюють провокації на всіх пунктах пропуску на Донбасі

На Донбасі на всіх пунктах пропуску окупанти цілеспрямовано не випускають людей у визначений для цього час. Відтак на тимчасово окупованій території України утворюються черги з людей і пропускати їх вони починають лише тоді, коли стемніє, і коли пункти пропуску завершують свою роботу.

Про це повідомили українські прикордонники.

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Через це багато громадян просто змушені залишатися на ночівлю у так званій "сірій зоні". А це створює потенційну загрозу для їх життя та здоров'я. Через можливу небезпеку для таких людей за рішенням командувача операції ООС роботу пунктів пропуску продовжили.

Вони не поспішаючи пропускають людей. Десь за хвилин 15-20 до часу закінчення роботи КПВВ вони їх всіх одномоментно пропускають. Створюючи вже нашим, фактично, затори перед КПВВ. Прикордонники приймають рішення і продовжують роботу вже після того, як він повинен бути закритим. Доводиться все робити для того, щоб люди не чекали всю ніч фактично серед голого степу,

– зазначив заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрій Гримчак.

Коментар Юрія Гримчака про ситуацію на Донбасі: відео