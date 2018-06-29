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Боевики РФ продолжают скрыто сосредотачивать военную технику на Донбассе, – СЦКК

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Боевики продолжают скрыто сосредотачивать военную технику на Донбассе
Боевики продолжают скрыто сосредотачивать военную технику на Донбассе / 24 канал

Украинская сторона СЦКК отметила, что боевики вооруженных формирований РФ продолжают скрыто сосредотачивать военную технику и вооружение на временно неподконтрольной Украине территории, в который раз нарушая Минские договоренности.

Об этом сообщает пресс-служба ООС.

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По информации Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, в районе населенных пунктов Свободное Донецкой области и Хрустальный Луганской области подтверждено расположение 12 единиц РСЗО "Град" с нарушением линий отвода, а также 5 танков (Т-64) в районе населенного пункта Круглик Луганской области.

"Вместе с тем, на временно неподконтрольной правительству Украины территории в Луганской области, по результатам проведенной верификации мест хранения отведенной техники, наблюдатели Миссии обнаружили отсутствие 6 единиц буксируемых гаубиц калибра 122 мм и 152 мм (Д-30 "Лягушка", 2А65 "Мста-Б" ), 4 РСЗО (БМ-21 "Град"), 3 самоходные гаубицы (2С1)", – говорится в сообщении.

Также по информации, которую опубликовала пресс-служба ООС, пророссийские наемники продолжают оборудовать свои фортификационные сооружения на неподконтрольных Украине территориях Луганской и Донецкой областей.

В частности, наблюдатели Миссии обнаружили недавно оборудованные боевиками огневые позиции, протяженностью около 40 метров недалеко от участка разведения в районе населенного пункта Золотое, и аналогичные позиции протяженностью около 250-300 метров северо-западнее населенного пункта Ясиноватая,
– рассказала пресс-служба ООС.

"По имеющейся информации, в районе населенного пункта Горловка обнаружено перемещение к линии соприкосновения колонны вражеской техники и вооружения – более 10 единиц (САУ, танки), а недалеко от города Дебальцево обнаружено не менее 10 единиц техники и тяжелого вооружения. В то же время, в районах населенных пунктов Комиссаровка и Вергулевка зафиксировано более 10 единиц САУ и несколько единиц танков различной модификации", – говорится в отчете.

По словам украинской стороны СЦКК, такие действия со стороны главарей оккупационной администрации РФ следует расценивать, как очередной этап подготовки средств огневого поражения к их применению по позициям ВСУ, и по мирному населению Донбасса.

Теги: Операция Объединенных сил Война на Донбассе Новости Украины Украина – Россия ОБСЕ Оружие
Источник: 24 канал
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