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Бойовики РФ продовжують приховано зосереджувати військову техніку на Донбасі, – СЦКК

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Бойовики продовжують приховано зосереджувати військову техніку на Донбасі
Бойовики продовжують приховано зосереджувати військову техніку на Донбасі / 24 канал

Українська сторона СЦКК зазначила, що бойовики збройних формувань РФ, продовжують приховано зосереджувати військову техніку та озброєння на тимчасово непідконтрольній Україні території, вкотре порушуючи Мінські домовленості.

Про це повідомляє прес-служба ООС.

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За інформацією Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, у районі населених пунктів Свободне Донецької області та Хрустальний Луганської області підтверджено розташування 12 одиниць РСЗВ "Град" з порушенням ліній відведення, а також 5 танків (Т-64) у районі населеного пункту Круглик Луганської області.

"Водночас, на тимчасово непідконтрольній Уряду України території у Луганській області, за результатами проведеної верифікації місць зберігання відведеної техніки, спостерігачі Місії виявили відсутність 6 одиниць буксируваних гаубиць калібром 122 мм та 152 мм (Д-30 "Жаба", 2А65 "Мста-Б"), 4 РСЗВ (БМ-21 "Град"), 3 самохідні гаубиці (2С1)", – йдеться у повідомленні. 

Також за інформацією, яку опублікувала прес-служба ООС, проросійські найманці продовжують обладнувати свої фортифікаційні спорудження на непідконтрольних Україні територіях Луганської та Донецької областей.

Зокрема, спостерігачі Місії виявили нещодавно обладнані бойовиками вогневі позиції, протяжністю близько 40 метрів неподалік ділянки розведення у районі населеного пункту Золоте, та аналогічні позиції протяжністю близько 250-300 метрів на північний захід від населеного пункту Ясинувата,
– розповіла прес-служба ООС.

"За наявною інформацією, у районі населеного пункту Горлівка виявлено переміщення до лінії зіткнення колони ворожої техніки та озброєння – більше 10 одиниць (САУ, танки), а неподалік міста Дебальцеве виявлено щонайменше 10 одиниць техніки та важкого озброєння. Водночас, у районах населених пунктів Комісарівка та Вергулівка зафіксовано більше 10 одиниць САУ та декілька одиниць танків різної модифікації", – йдеться у звіті.

За словами української сторона СЦКК, такі дії з боку ватажків окупаційної адміністрації РФ слід розцінювати, як черговий етап підготовки засобів вогневого ураження до її застосування по позиціям ЗСУ, та по мирному населенню Донбасу.

Теги: Новини України Україна – Росія Операція Об'єднаних сил Війна на Донбасі Зброя ОБСЄ
Джерело: 24 канал
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