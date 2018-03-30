Боевики скрыто сосредотачивают военную технику и вооружение благодаря "режиму перемирия"

В районах населенных пунктов Чистяково, Александровка и Круглик наблюдателями СММ ОБСЕ подтвержден факт расположения 14-ти танков, а в районе населенного пункта Золотое – 9 единиц БМП-1.

По имеющейся информации, на Светлодарском направлении зафиксировано перемещение техники боевиков к линии соприкосновения сторон, в количестве 14 БМП, и 6 единиц тентовых грузовиков, двигавшихся из района населенного пункта Дебальцево в сторону населенного пункта Логвиново.

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Продолжается практика сосредоточения боевиками вооруженных формирований РФ техники и вооружения в населенных пунктах, тем самым подвергая опасности мирное население практически по всей линии разграничения. Так, в восточной части населенного пункта Безымянное, на частных участках зафиксировано расположение нескольких единиц танков, а на территории школы населенного пункта Софиевка – артиллерийские системы различного калибра.

В промзоне населенного пункта Кадиевка, и на территории ПТУ №10 Раздольное обнаружены реактивные системы залпового огня БМ-21 "Град".

По результатам проведенной верификации мест хранения отведенной техники, наблюдатели Миссии обнаружили отсутствие 18-ти танков, 9-ти минометов 82 калибра и 15 единиц противотанковых пушек МТ-12.

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