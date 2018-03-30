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Бойовики приховано зосереджують військову техніку та озброєння завдяки "режиму перемир'я"

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Бойовики приховано зосереджують військову техніку та озброєння завдяки "режиму перемир'я"

У районах населених пунктів Чистяково, Олександрівка та Круглик спостерігачами СММ ОБСЄ підтверджено факт розташування 14-ти танків, а у районі населеного пункту Золоте – 9 одиниць БМП-1.

За наявною інформацією, на Світлодарському напрямку зафіксовано переміщення техніки бойовиків до лінії зіткнення сторін, у кількості 14 БМП, та 6 одиниць тентових вантажівок, які рухалися з району населеного пункту Дебальцеве в бік населеного пункту Логвінове.

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Продовжується практика зосередження бойовиками збройних формувань РФ техніки та озброєння у населених пунктах, тим самим наражаючи на небезпеку мирне населення практично по всій лінії розмежування. Так, у східній частині населеного пункту Безіменне, на приватних ділянках зафіксовано розташування декількох одиниць танків, а на території школи населеного пункту Софіївка – артилерійські системи різного калібру.

У промзоні населеного пункту Кадіївка, та на території ПТУ №10 Роздольного виявлено реактивні системи залпового вогню БМ-21 "Град".

За результатами проведеної верифікації місць зберігання відведеної техніки, спостерігачі Місії виявили відсутність 18-ти танків, 9-ти мінометів 82 калібру та 15 одиниць протитанкових гармат МТ-12.

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Теги: Новини України Війна на Донбасі АТО
Джерело: 24 Канал
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