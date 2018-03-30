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4G ВИДВОРЕННЯ РОСІЙСЬКИХ ДИПЛОМАТІВ НАЗАР ХОЛОДНИЦЬКИЙ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Проросійські бойовики просунулись вперед на Світлодарській дузі

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Одну зі своїх позицій на Світлодарській дузі російські окупаційні війська, користуючись черговим перемир'ям, перенесли вперед і зараз там укріплюються. Бійці української армії можуть їх знищити, але, оскільки триває режим припинення вогню, їм такої команди не дають.

За допомогою дронів українські захисники виявляють нові позиції бойовиків. Вони там вже досить добре окопались. Просунулись десь на півсотні метрів вперед. У батальйоні "Донбас-Україна" кажуть, це тенденція декількох останніх місяців.

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"30-50 метрів, плавно рухаються вперед. Я не знаю, навіщо це їм потрібно, тому що ми в змозі все це знищити найближчим часом по команді, але вони роблять так демонстративно", – зазначив заступник командира батальйону "Донбас-Україна" "Гайдук".

Проте через чергове перемир'я команди такої не дають. До речі, попередній "всеохоплюючий режим припинення вогню" оголосили менше місяця тому. І не зрозуміло, коли воно закінчилось. Це перемир'я називається "дзеркальне", або "Великоднє".

Мені цікаво подивитися цій людині в очі, яка це оголошує і розуміє, що перемир'я не буде виконано. Ось просто подивитися йому в очі і поставити питання йому – навіщо? Напевно якась політика хитра. Я не бачу в них (у перемир'ях – 24)сенсу ніякого. Ці всі розповіді, що поганий мир кращий за війну – ніф*га він не краще, ніф*га,
– вважає "Гайдук".

Головне – що українські бійці точно знають, де ворог. І як тільки ті перші почнуть, а як показує практика 4 років війни, вони почнуть, його буде знищено.

Більше – дивіться в сюжеті.

Автор: Євген Назаренко
Теги: Новини України Війна на Донбасі АТО
Джерело: 24 Канал
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