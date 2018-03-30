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Пророссийские боевики продвинулись вперед на Светлодарской дуге

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Одну из своих позиций на Светлодарской дуге российские оккупационные войска, пользуясь очередным перемирием, перенесли вперед и сейчас там укрепляются. Бойцы украинской армии могут их уничтожить, но, поскольку идет режим прекращения огня, им такой команды не дают.

С помощью беспилотников украинские защитники обнаруживают новые позиции боевиков. Они там уже достаточно хорошо окопались. Продвинулись где-то на полсотни метров вперед. В батальоне "Донбасс-Украина" говорят, это тенденция нескольких последних месяцев.

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"30-50 метров, плавно двигаются вперед. Я не знаю, зачем это им нужно, потому что мы в состоянии все это уничтожить в ближайшее время по команде, но они делают так демонстративно", – отметил заместитель командира батальона "Донбасс-Украина" "Гайдук".

Однако из-за очередного перемирия команды такой не дают. Кстати, предыдущий "всеобъемлющий режим прекращения огня" объявили меньше месяца назад. И не понятно, когда оно закончилось. Это перемирие называется "зеркальным", или "Пасхальным".

Мне интересно посмотреть этому человеку в глаза, который это объявляет и понимает, что перемирие не будет выполнено. Вот просто посмотреть ему в глаза и задать ему вопрос – зачем? Наверное, какая-то политика хитрая. Я не вижу в них (в перемириях – 24) смысла никакого. Эти все рассказы, что плохой мир лучше войны – ниф*га он не лучше, ниф*га,
– считает "Гайдук".

Главное – что украинские бойцы точно знают, где враг. И как только те первые начнут, а как показывает практика 4 лет войны, они начнут, он будет уничтожен.

Больше – смотрите в сюжете.

Автор: Евгений Назаренко
Теги: Новости Украины АТО Война на Донбассе
Источник: 24 Канал
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