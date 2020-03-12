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      Боевики снова гранатометами обстреляли украинские позиции возле Песков

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      В течение среды, 11 марта, пророссийские боевики дважды обстреляли позиции украинских защитников на Донбассе. В результате вражеских обстрелов военный получил ранение.

      Наші позиції ворог обстрілював з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, повідомляє штаб Операції Об'єднаних сил.

      Важливо У 2020 році на Донбасі загинули 23 військових: поіменний список

      Обидва обстріли відбулися у районі відповідальності оперативно тактичного угруповання "Схід" (Донецька область):

      • поруч з населеним пунктом Піски – з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
      • неподалік Гнутового – з автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів.

      Варто відзначити, що напередодні – 10 березня – бойовики також влаштували кривавий бій поблизу Пісків. Тоді, прикриваючись цивільними, вони з гранатометів і мінометів обстріляли авто з українськими військовими, внаслідок чого загинули двоє бійців, а ще 7 отримали поранення.

      Пізніше Об'єднані сили знайшли та знешкодили бойовиків, які влаштували бойову провокацію.

      Протягом ночі на четвер, 12 березня, жодного ворожого обстрілу не зафіксовано. Ніхто з українських захисників не постраждав.

       

      Карантин в Украине: как повлияет на цену продуктов и будет ли их дефицит
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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Постраждалі Пророссийские боевики Война на Донбассе Операция Объединенных сил Новости Украины
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