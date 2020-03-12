Боевики снова гранатометами обстреляли украинские позиции возле Песков

В течение среды, 11 марта, пророссийские боевики дважды обстреляли позиции украинских защитников на Донбассе. В результате вражеских обстрелов военный получил ранение.

Наші позиції ворог обстрілював з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, повідомляє штаб Операції Об'єднаних сил.

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Обидва обстріли відбулися у районі відповідальності оперативно тактичного угруповання "Схід" (Донецька область):

поруч з населеним пунктом Піски – з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

неподалік Гнутового – з автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів.

Варто відзначити, що напередодні – 10 березня – бойовики також влаштували кривавий бій поблизу Пісків. Тоді, прикриваючись цивільними, вони з гранатометів і мінометів обстріляли авто з українськими військовими, внаслідок чого загинули двоє бійців, а ще 7 отримали поранення.

Пізніше Об'єднані сили знайшли та знешкодили бойовиків, які влаштували бойову провокацію.

Протягом ночі на четвер, 12 березня, жодного ворожого обстрілу не зафіксовано. Ніхто з українських захисників не постраждав.