Бойовики знову гранатометами обстріляли українські позиції біля Пісків

Впродовж 11 березня проросійські бойовики двічі обстріляли позиції українських захисників на Донбасі. Внаслідок ворожих обстрілів військовий отримав поранення.

Наші позиції ворог обстрілював з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, повідомляє штаб Операції Об'єднаних сил.

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Обидва обстріли відбулися у районі відповідальності оперативно тактичного угруповання "Схід" (Донецька область):

поруч з населеним пунктом Піски – з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

неподалік Гнутового – з автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів.

Варто відзначити, що напередодні – 10 березня – бойовики також влаштували кривавий бій поблизу Пісків. Тоді, прикриваючись цивільними, вони з гранатометів і мінометів обстріляли авто з українськими військовими, внаслідок чого загинули 2 бійців, а ще 7 отримали поранення.

Пізніше Об'єднані сили знайшли та знешкодили бойовиків, які влаштували бойову провокацію.

Протягом ночі на четвер, 12 березня, жодного ворожого обстрілу не зафіксовано. Ніхто з українських захисників не постраждав.