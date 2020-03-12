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      Бойовики знову гранатометами обстріляли українські позиції біля Пісків

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      Протягом 11 березня бойовики двічі обстріляли позиції ОС на Донбасі, один боєць отримав поранення / golos.com.ua

      Впродовж 11 березня проросійські бойовики двічі обстріляли позиції українських захисників на Донбасі. Внаслідок ворожих обстрілів військовий отримав поранення.

      Наші позиції ворог обстрілював з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, повідомляє штаб Операції Об'єднаних сил.

      Важливо У 2020 році на Донбасі загинули 23 військових: поіменний список

      Обидва обстріли відбулися у районі відповідальності оперативно тактичного угруповання "Схід" (Донецька область):

      • поруч з населеним пунктом Піски – з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
      • неподалік Гнутового – з автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів.

      Варто відзначити, що напередодні – 10 березня – бойовики також влаштували кривавий бій поблизу Пісків. Тоді, прикриваючись цивільними, вони з гранатометів і мінометів обстріляли авто з українськими військовими, внаслідок чого загинули 2 бійців, а ще 7 отримали поранення.

      Пізніше Об'єднані сили знайшли та знешкодили бойовиків, які влаштували бойову провокацію.

      Протягом ночі на четвер, 12 березня, жодного ворожого обстрілу не зафіксовано. Ніхто з українських захисників не постраждав.

       

      Гороскоп на 12 березня для всіх знаків зодіаку
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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Жертви Новини України Постраждалі Проросійські бойовики Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил
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