Боевики снова обстреляли бойцов ВСУ на Донбассе: где было горячее всего

Российские оккупационные войска продолжают пренебрегать всеми условиями перемирия. 19 сентября боевики 13 раз открывали огонь по позициям украинских военных. К счастью, жертв и пострадавших среди бойцов ВСУ нет.

Оккупанты палили по украинским бойцам из запрещенного Минскими соглашениями оружия, из вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия, пишет штаб ООС.

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Подконтрольные России наемники обстреливали военных ВСУ в районе ряда населенных пунктов: Николаевки, Богдановки, Водяного, Новотроицкого, Новомихайловки, Золотого, Орехового, Луганского, Майского и Новолуганського.

Потерь вследствие вражеских обстрелов с нашей стороны не было,

– отметили в штабе.

Оккупанты не прекратили обстреливать позиции ВСУ и с начала суток, 20 сентября. Они уже успели 1 раз нарушить договоренности о перемирии и открыть огонь из ручного противотанкового гранатомета по украинским военным неподалеку Новолуганского.

Оккупированные территории Донбасса / 24 канал