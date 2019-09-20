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      Боевики снова обстреляли бойцов ВСУ на Донбассе: где было горячее всего

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      Боевики снова обстреляли украинских бойцов на Донбассе
      Боевики снова обстреляли украинских бойцов на Донбассе / twnews.com.ua

      Российские оккупационные войска продолжают пренебрегать всеми условиями перемирия. 19 сентября боевики 13 раз открывали огонь по позициям украинских военных. К счастью, жертв и пострадавших среди бойцов ВСУ нет.

      Оккупанты палили по украинским бойцам из запрещенного Минскими соглашениями оружия, из вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия, пишет штаб ООС.

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      Подконтрольные России наемники обстреливали военных ВСУ в районе ряда населенных пунктов: Николаевки, Богдановки, Водяного, Новотроицкого, Новомихайловки, Золотого, Орехового, Луганского, Майского и Новолуганського.

      Потерь вследствие вражеских обстрелов с нашей стороны не было,
      – отметили в штабе.

      Оккупанты не прекратили обстреливать позиции ВСУ и с начала суток, 20 сентября. Они уже успели 1 раз нарушить договоренности о перемирии и открыть огонь из ручного противотанкового гранатомета по украинским военным неподалеку Новолуганского.

      окуповані території ДонбасуОккупированные территории Донбасса / 24 канал

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      Теги: Новости Украины Новости политики Вооруженные силы Украины Война на Донбассе
      Источник: 24 канал
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