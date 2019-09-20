Бойовики знову обстріляли бійців ЗСУ на Донбасі: де було найгарячіше

Російські окупаційні війська продовжують нехтувати усіма умовами перемир'я. 19 вересня бойовики 13 разів відкривали вогонь по позиціях українських військових. На щастя, жертв та постраждалих серед бійців ЗСУ немає.

Окупанти гатили по українських бійцях із забороненої Мінськими угодами зброї, з озброєння БМП, гранатометів різних систем та стрілецької зброї, пише штаб ООС.

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Підконтрольні Росії найманці обстрілювали військових ЗСУ в районі низки населених пунктів: Миколаївки, Богданівки, Водяного, Новотроїцького, Новомихайлівки, Золотого, Оріхового, Луганського, Травневого та Новолуганського.

Втрат внаслідок ворожих обстрілів з нашого боку не було,

– наголосили у штабі.

Окупанти не припинили обстрілювати позиції ЗСУ і з початку доби, 20 вересня. Вони вже стигли 1 раз порушити домовленості про перемир'я та відкрити вогонь з ручного протитанкового гранатомета по українських військових неподалік Новолуганського.



Окуповані території Донбасу / 24 канал