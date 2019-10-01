Боевики снова обстреляли бойцов ВСУ на Донбассе: самые горячие направления

Российские оккупационные войска продолжают нарушать перемирие и обстреливают позиции Вооруженных сил на Донбассе. 30 сентября боевики 19 раз открывали огонь по украинским военным. К сожалению, один боец получил ранение.

Оккупанты палили по украинским бойцам из запрещенных Минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122 миллиметров, минометов, вооружения БМП, зенитной установки, гранатометов различных систем и стрелкового оружия, пишет штаб ООС.

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Кроме того, во время одного из обстрелов боевики, чтобы максимально навредить украинским бойцам, использовали беспилотник с подвесом для сброса гранатометных выстрелов.

Подконтрольные России наемники обстреливали военных ВСУ в районе ряда населенных пунктов: Новотроицкого, Водяного, Новомихайловки, Лебединского, Опросного, Марьинки, Новозвановки, Зайцево, Шумов, Луганского, Майского и Светлодарска.

В результате вражеского обстрела один военный из состава Объединенных сил получил ранение,

– отметили в штабе.

В то же время, в первый день октября оккупанты уже успели дважды открыть огонь по позициям украинских военных возле Новолуганского и Новотроицкого. К счастью, потерь среди бойцов ВСУ нет.

Оккупированные районы Донбасса / инфографика 24 канала