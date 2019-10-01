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      ОЛЕКСАНДР ДАНИЛЮК ІМПІЧМЕНТ ТРАМПА ВІЙНА НА ДОНБАСІ

      Бойовики знову обстріляли бійців ЗСУ на Донбасі: найгарячіші напрямки

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      На Донбасі поранили українського бійця
      На Донбасі поранили українського бійця / mil.gov.ua

      Російські окупаційні війська продовжують порушувати перемир'я та обстрілюють позиції Збройних сил на Донбасі. 30 вересня бойовики 19 разів відкривали вогонь по українських військових. На жаль, один боєць отримав поранення.

      Окупанти гатили по українських бійцях із заборонених Мінськими угодами артилерійських систем калібру 122 міліметрів, мінометів, озброєння БМП, зенітної установки, гранатометів різних систем та стрілецької зброї, пише штаб ООС.

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      Окрім того, під час одного з обстрілів бойовики, аби максимально нашкодити українським бійцям, використали безпілотник з підвісом для скидання гранатометних пострілів.

      Підконтрольні Росії найманці обстрілювали військових ЗСУ в районі низки населених пунктів: Новотроїцького, Водяного, Новомихайлівки, Лебединського, Опитного, Мар'їнки, Новозванівки, Зайцевого, Шумів, Луганського, Травневого та Світлодарська.

      Унаслідок ворожого обстрілу один військовий зі складу Об'єднаних сил отримав поранення,
      – наголосили у штабі.

      Водночас, у перший день жовтня окупанти вже стигли двічі відкрити вогонь по позиціях українських військових біля Новолуганського та Новотроїцького. На щастя, втрат серед бійців ЗСУ немає.

       

      окуповані райони донбасу
      Окуповані райони Донбасу / інфографіка 24 каналу

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      Теги: Новини України Новини політики Війна на Донбасі Збройні сили України Операція Об'єднаних сил
      Джерело: 24 канал
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