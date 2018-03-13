Боевики снова обстреляли позиции ВСУ, двое украинских воинов ранены

За прошедшие сутки российско-оккупационные войска неоднократно нарушали условия бессрочного прекращения огня, совершив пять обстрелов позиций украинских защитников.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

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На Луганском направлении противник из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вел огонь по нашим позициям в районе населенных пунктов Новгородское и Луганское. В Донецкой области грубо нарушая Минские договоренности оккупанты применили по силам АТО 120 и 82 мм минометы вблизи Павлополя, вооружение БМП-2 и 82 мм минометы у Водяного, минометы и стрелковое оружие по защитниках Авдеевки,

– говорится в сообщении.

В результате вражеского огня два украинских воина получили ранения. Военнослужащих доставлены в военно-медицинских учреждений и оказана медицинская помощь.