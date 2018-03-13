10:58
13 бер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
3°C
3°C 1°C
  • середа
    1°C 0°C
  • четвер
    4°C -1°C
  • п'ятниця
    2°C -3°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ПАРАЛІМПІАДА-2018 ОТРУЄННЯ СЕРГІЯ СКРИПАЛЯ ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Кримінальні принципи Росії. Усюдисущий Путін
Вєсті Кремля
22:26, 12 березня
Вєсті.UA. Ракетні розваги Порошенка. Українська підкорювачка Європи
Вєсті.UA
20:48, 12 березня
Чужа на своїй землі: як ділянка пенсіонерки несподівано стала власністю родини чиновниці
ЦРУ
21:58, 6 березня
Перемога
Підсумки дна
20:00, 8 березня
Згадати Все. Острів любові: український еротичний серіал
Згадати все
19:45, 12 березня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ПАРАЛІМПІАДА-2018 ОТРУЄННЯ СЕРГІЯ СКРИПАЛЯ ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН

Бойовики знову обстріляли позиції ЗСУ, два українських воїна поранено

127 Читать новость на русском
Бойовики знову обстріляли позиції ЗСУ, два українських воїна поранено
Бойовики знову обстріляли позиції ЗСУ, два українських воїна поранено / фото з відкритих джерел

Минулої доби російсько-окупаційні війська неодноразово порушували умови безстрокового припинення вогню здійснивши п'ять обстрілів позицій українських захисників.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

Читайте також: В ОБСЄ розповіли деталі збройної сутички між бойовиками у Донецьку, де загинула киянка

На Луганському напрямку противник з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї вів вогонь по наших позиціях у районі населених пунктів Новгородське й Луганське. На Донеччині грубо порушуючи Мінські домовленості окупанти застосували по силам АТО 120 та 82 мм міномети поблизу Павлополя, озброєння БМП-2 й 82 мм міномети біля Водяного, міномети та стрілецьку зброю по захисниках Авдіївки,
– йдеться у повідомленні.

Унаслідок ворожого вогню два українських воїна зазнали поранень. Військовослужбовців доставлено до військово-медичних установ та надано медичну допомогу.

Теги: Новини України Україна – Росія Війна на Донбасі АТО
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Хто навмисне розпалює сепаратизм на Закарпатті
сьогодні, 10:00 Хто навмисне розпалює сепаратизм на Закарпатті
Тетяна Мартинюк 506
Чего вы не знали: 6 главных отличий между фильмом
сьогодні, 08:43 Чего вы не знали: 6 главных отличий между фильмом "Темные времена" и историей Уинстона Черчилля
Юрій Бутусов 857
Головні новини 12 березня: скандал між Британією та Росією, перемоги України на Паралімпіаді
сьогодні, 08:00 Головні новини 12 березня: скандал між Британією та Росією, перемоги України на Паралімпіаді
4163
Сінгапурська модель для українського Донбасу: як змінити все
12 березня, 22:01 Сінгапурська модель для українського Донбасу: як змінити все
Максим Єфімов 1292
12 березня, 20:02 "Гібридні герої": за що найманці "Вагнера" гинуть у Сирії
Борис Немировський 1924
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук