Бойовики знову обстріляли позиції ЗСУ, два українських воїна поранено

Минулої доби російсько-окупаційні війська неодноразово порушували умови безстрокового припинення вогню здійснивши п'ять обстрілів позицій українських захисників.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

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На Луганському напрямку противник з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї вів вогонь по наших позиціях у районі населених пунктів Новгородське й Луганське. На Донеччині грубо порушуючи Мінські домовленості окупанти застосували по силам АТО 120 та 82 мм міномети поблизу Павлополя, озброєння БМП-2 й 82 мм міномети біля Водяного, міномети та стрілецьку зброю по захисниках Авдіївки,

– йдеться у повідомленні.

Унаслідок ворожого вогню два українських воїна зазнали поранень. Військовослужбовців доставлено до військово-медичних установ та надано медичну допомогу.