Боевики сообщили, что под Луганском обстреляли маршрутку: есть пострадавшие
В поселке Голубовское, которое располагается на оккупированной территории Луганщины, был обстрелян маршрутный автобус, в результате чего ранения получили по меньшей мере 6 человек.
Об этом сообщил один из представителей боевиков, пишет ресурс "РИА Новости".
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Отмечается, что все пострадавшие были доставлены в городскую больницу с ранениями различной степени тяжести.
В результате обстрела маршрутки пострадали по крайней мере 6 человек: все госпитализированы
"Обстрел начался в 10:30 и велся из миномета калибра 82 миллиметра. Всего было выпущено пять снарядов", – говорится в заявлении.
В то же время, пророссийские наемники не уточнили, кто обстрелял маршрутку, хотя обычно они во всем обвиняют воинов ВСУ.
По маршрутке обстрел велся из миномета калибра 82 миллиметра
Зато в пресс-центре Операции Объединенных сил убеждают, что в это же время в Голубовским в жилом квартале оккупанты взорвали взрывное устройство, от которого пострадали местные жители.
"Российские оккупанты прибегают к подобным преступлениям против мирного населения с целью дискредитации Объединенных сил и запугивания граждан. Теракт российско-оккупационных войск в населенном пункте Голубовское является очередным доказательством нарушения норм Международного гуманитарного права и военным преступлением оккупантов против мирного населения", – отмечают украинские военные.
Напомним, в конце мая в оккупированном Донецке произошел взрыв в маршрутке, когда она ехала по одной из улиц. Тогда о пострадавших информации не было.