19:30
7 июнь 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
15°C
21°C 7°C
  • пятница
    26°C 13°C
  • суббота
    26°C 18°C
  • воскресенье
    25°C 15°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ СПИСОК 47
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Усы надежды для сборной РФ. Виртуальная реальность Киселева
Вєсті Кремля
21:04, 6 июня
Вести.UA. Натурщик Татьяны Чорновол. Хитрый план Добкина
Вєсті.UA
19:48, 6 июня
Оползень в Черноморске: почему за свою халатность должны отвечать чиновники
ЦРУ
09:00, 6 июня
Національна гра у піжмурки: хто стоїть за гральним бізнесом в Україні
Підсумки дна
23:00, 1 июня
Вспомнить Все. За валюту и под колпаком КГБ: Проституция в Союзе
Згадати все
13:08, 6 июня
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ СПИСОК 47

Боевики сообщили, что под Луганском обстреляли маршрутку: есть пострадавшие

85 Читати новину українською
На оккупированной Луганщине обстреляна маршрутка: 6 человек пострадали
На оккупированной Луганщине обстреляна маршрутка: 6 человек пострадали / "РИА Новости"

В поселке Голубовское, которое располагается на оккупированной территории Луганщины, был обстрелян маршрутный автобус, в результате чего ранения получили по меньшей мере 6 человек.

Об этом сообщил один из представителей боевиков, пишет ресурс "РИА Новости".

Читайте также: На Донбассе убиты два защитника Украины – штаб ООС

Отмечается, что все пострадавшие были доставлены в городскую больницу с ранениями различной степени тяжести.

Маршрутка, транспорт, Луганськ, ЛНР, обстріл

В результате обстрела маршрутки пострадали по крайней мере 6 человек: все госпитализированы

"Обстрел начался в 10:30 и велся из миномета калибра 82 миллиметра. Всего было выпущено пять снарядов", –  говорится в заявлении.

В то же время, пророссийские наемники не уточнили, кто обстрелял маршрутку, хотя обычно они во всем обвиняют воинов ВСУ.

Маршрутка, транспорт, Луганськ, ЛНР, обстріл

По маршрутке обстрел велся из миномета калибра 82 миллиметра

Зато в пресс-центре Операции Объединенных сил убеждают, что в это же время в Голубовским в жилом квартале оккупанты взорвали взрывное устройство, от которого пострадали местные жители.

"Российские оккупанты прибегают к подобным преступлениям против мирного населения с целью дискредитации Объединенных сил и запугивания граждан. Теракт российско-оккупационных войск в населенном пункте Голубовское является очередным доказательством нарушения норм Международного гуманитарного права и военным преступлением оккупантов против мирного населения", – отмечают украинские военные.

Напомним, в конце мая в оккупированном Донецке произошел взрыв в маршрутке, когда она ехала по одной из улиц. Тогда о пострадавших информации не было.

Теги: Новости Украины Война на Донбассе Операция Объединенных сил Новости Луганска Криминальные новости Транспорт
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Антин Мухарский: Топор войны выкопан, и я не собираюсь его зарывать
сегодня, 19:02 Антин Мухарский: Топор войны выкопан, и я не собираюсь его зарывать
Катерина Петренко 142
В чем разница между захватом Крыма и вторжением на Донбасс
сегодня, 18:00 В чем разница между захватом Крыма и вторжением на Донбасс
Павло Казарін 133
Увольнение Данилюка: как сняли министра финансов и почему это важно
сегодня, 17:33 Увольнение Данилюка: как сняли министра финансов и почему это важно
Євгенія Мазур 277
Кому ухвалення Антикорупційного суду принесе політичні бонуси та як змінить відносини із Заходом
сегодня, 17:00 Кому ухвалення Антикорупційного суду принесе політичні бонуси та як змінить відносини із Заходом
Микола Давидюк 878
Чому ЄС може поступово "забути" про санкції проти Росії та як Україні цьому запобігти
сегодня, 15:00 Чому ЄС може поступово "забути" про санкції проти Росії та як Україні цьому запобігти
Василь Філіпчук 427
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук