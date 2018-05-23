В оккупированном Донецке взорвалась маршрутка: фото
Утром 23 мая, в центре оккупированного Донецка прогремел взрыв в салоне маршрутного такси, которое двигалось в районе проспекта Ильича.
Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.
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Как видно на фото, опубликованных пользователями, из салона маршрутки шел густой черный дым.
По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал, ведь люди успели оперативно покинуть салон маршрутки.
Как рассказал водитель автобуса, после громкого хлопка салон автомобиля был задымлен, произошло возгорание. Что именно взорвалось в нижней части кузова автобуса, пока неизвестно.
В Донецке взорвалась маршрутка
Источник: 24 Канал
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