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В оккупированном Донецке взорвалась маршрутка: фото

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В центре Донецка взорвалась маршрутка
В центре Донецка взорвалась маршрутка / Фото з Twitter

Утром 23 мая, в центре оккупированного Донецка прогремел взрыв в салоне маршрутного такси, которое двигалось в районе проспекта Ильича.

Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

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Как видно на фото, опубликованных пользователями, из салона маршрутки шел густой черный дым.

По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал, ведь люди успели оперативно покинуть салон маршрутки.

Как рассказал водитель автобуса, после громкого хлопка салон автомобиля был задымлен, произошло возгорание. Что именно взорвалось в нижней части кузова автобуса, пока неизвестно.


В Донецке взорвалась маршрутка

 

Теги: Новости Украины Взрыв Транспорт Новости Донецка
Источник: 24 Канал
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