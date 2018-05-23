В окупованому Донецьку вибухнула маршрутка: фото

Вранці 23 тарвня, у центрі окупованого Донецька прогримів вибух в салоні маршрутного таксі, яке рухалося в районі проспекту Ілліча.

Про це повідомляють очевидці у соцмережах.

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Як видно на фото, опублікованих користувачами, із салону маршрутки йшов густий чорний дим.

За попередніми даними, у результаті інциденту ніхто не постраждав, адже люди встигли оперативно покинути салон маршрутки.

Як розповів водій автобуса, після гучного хлопку салон автомобіля було задимлено, сталося загоряння. Що саме вибухнуло у нижній частині кузова автобуса, наразі невідомо.



У Донецьку вибухнула маршрутка