В окупованому Донецьку вибухнула маршрутка: фото
Вранці 23 тарвня, у центрі окупованого Донецька прогримів вибух в салоні маршрутного таксі, яке рухалося в районі проспекту Ілліча.
Про це повідомляють очевидці у соцмережах.
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Як видно на фото, опублікованих користувачами, із салону маршрутки йшов густий чорний дим.
За попередніми даними, у результаті інциденту ніхто не постраждав, адже люди встигли оперативно покинути салон маршрутки.
Як розповів водій автобуса, після гучного хлопку салон автомобіля було задимлено, сталося загоряння. Що саме вибухнуло у нижній частині кузова автобуса, наразі невідомо.
У Донецьку вибухнула маршрутка
Джерело: 24 Канал
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