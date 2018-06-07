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Бойовики сповістили, що під Луганськом обстріляли маршрутку: є потерпілі

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На окупованій Луганщині обстріляно маршрутку: 6 осіб постраждлали
На окупованій Луганщині обстріляно маршрутку: 6 осіб постраждлали / "РИА Новости"

У селищі Голубівське, яке розташовується на окупованій території Луганщини, було обстріляно маршрутний автобус, внаслідок чого поранень зазнали щонайменше 6 осіб.

Про це повідомив один із представників бойовиків, пише ресурс "РИА Новости".

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Зазначається, що усіх потерпілих було доправлено до міської лікарні з пораненнями різного ступеня важкості.

Маршрутка, транспорт, Луганськ, ЛНР, обстріл
В результаті обстрілу маршрутки постраждали щонаменше 6 осіб: усіх госпіталізовано 

"Обстріл почався о 10:30 і вівся з міномету калібру 82 міліметри. Всього було випущено п'ять снарядів", – мовиться у заяві.

Водночас, проросійські найманці не уточнили, хто обстріляв маршрутку, хоча зазвичай вони у всьому звинувачують воїнів ЗСУ.

Маршрутка, транспорт, Луганськ, ЛНР, обстріл
По маршрутці обстріл вівся з міномету калібру 82 міліметри

Натомість у прес-центрі Операції Об’єднаних сил переконують, що у цей самий час у Голубівському в житловому кварталі окупанти підірвали вибуховий пристрій, від якого постраждали місцеві жителі.

"Російські окупанти вдаються до подібних злочинів проти мирного населення з метою дискредитації Об’єднаних сил та залякування громадян. Теракт російсько-окупаційних військ в населеному пункті Голубівське є черговим доказом порушення норм Міжнародного гуманітарного права та військовим злочином окупантів проти мирного населення", – наголошують українські військові. 

Нагадаємо, наприкінці травня в окупованому Донецьку стався вибух у маршрутці, коли вона їхала однією із вулиць. Тоді про постраждалих інформації не було.

Теги: Новини України Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил Новини Луганська Транспорт Кримінальні новини
Джерело: 24 Канал
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