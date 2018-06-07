На Донбасі вбито двох захисників України, – штаб ООС

Упродовж минулої доби, 6 червня, ситуація в районі проведення Операції Об'єднаних сил залишалася складною та контрольованою. Бойові дії тривали на окремих напрямках, переважно із застосуванням тільки стрілецької зброї.

У штабі Операції Об'єднаних сил відзначають активізацію російсько-окупаційних військ темної пори доби в районах населених пунктів Кримське, Новозванівка, Опитне, Мар’їнка, Водяне, Широкине.

Читайте також: Українські розвідники проникли на позицію бойовиків на Донбасі та взяли звідти трофей

Загалом противник 25 разів порушував режим припинення вогню, з них 2 рази із застосуванням мінометів. Під час бойових дій минулої доби, 6 червня, 2 військовослужбовця Об’єднаних сил загинули та 2 зазнали поранень,

– повідомляють у штабі.

За даними розвідки, противнику нанесено втрат – 5 окупантів знищено та 3 поранено.

Упродовж ночі 7 червня, мала ознаки загострення ситуація на Луганщині – окупанти 5 разів відкривали вогонь зі 120-мм та 82-мм мінометів поблизу населених пунктів Кримське та Новотошківське.