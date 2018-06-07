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ОЛЕГ СЕНЦОВ ЧОРНОБИЛЬ РОМАН СУЩЕНКО ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ
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ОЛЕГ СЕНЦОВ ЧОРНОБИЛЬ РОМАН СУЩЕНКО ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

На Донбасі вбито двох захисників України, – штаб ООС

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Серед українських захисників – втрати
Серед українських захисників – втрати / Ілюстративне фото

Упродовж минулої доби, 6 червня, ситуація в районі проведення Операції Об'єднаних сил залишалася складною та контрольованою. Бойові дії тривали на окремих напрямках, переважно із застосуванням тільки стрілецької зброї.

У штабі Операції Об'єднаних сил відзначають активізацію російсько-окупаційних військ темної пори доби в районах населених пунктів Кримське, Новозванівка, Опитне, Мар’їнка, Водяне, Широкине.

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Загалом противник 25 разів порушував режим припинення вогню, з них 2 рази із застосуванням мінометів. Під час бойових дій минулої доби, 6 червня, 2 військовослужбовця Об’єднаних сил загинули та 2 зазнали поранень,
– повідомляють у штабі. 

За даними розвідки, противнику нанесено втрат – 5 окупантів знищено та 3 поранено.

Упродовж ночі 7 червня, мала ознаки загострення ситуація на Луганщині – окупанти 5 разів відкривали вогонь зі 120-мм та 82-мм мінометів поблизу населених пунктів Кримське та Новотошківське.

 

Автор: Роман Пагулич
Теги: Новини України Жертви Операція Об'єднаних сил Війна на Донбасі
Джерело: 24 Канал
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