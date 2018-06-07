На Донбасі вбито двох захисників України, – штаб ООС
Упродовж минулої доби, 6 червня, ситуація в районі проведення Операції Об'єднаних сил залишалася складною та контрольованою. Бойові дії тривали на окремих напрямках, переважно із застосуванням тільки стрілецької зброї.
У штабі Операції Об'єднаних сил відзначають активізацію російсько-окупаційних військ темної пори доби в районах населених пунктів Кримське, Новозванівка, Опитне, Мар’їнка, Водяне, Широкине.
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Загалом противник 25 разів порушував режим припинення вогню, з них 2 рази із застосуванням мінометів. Під час бойових дій минулої доби, 6 червня, 2 військовослужбовця Об’єднаних сил загинули та 2 зазнали поранень,
– повідомляють у штабі.
За даними розвідки, противнику нанесено втрат – 5 окупантів знищено та 3 поранено.
Упродовж ночі 7 червня, мала ознаки загострення ситуація на Луганщині – окупанти 5 разів відкривали вогонь зі 120-мм та 82-мм мінометів поблизу населених пунктів Кримське та Новотошківське.
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