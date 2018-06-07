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ОЛЕГ СЕНЦОВ ЧЕРНОБЫЛЬ РОМАН СУЩЕНКО ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ

На Донбассе убиты двое защитников Украины, – штаб ООС

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За прошедшие сутки, 6 июня, ситуация в районе проведения Операции Объединенных сил оставалась сложной и контролируемой. Боевые действия продолжались на отдельных направлениях, преимущественно с применением только стрелкового оружия.

В штабе Операции Объединенных сил отмечают активизацию российско-оккупационных войск в темное время суток в районах населенных пунктов Крымское, Новозвановка, Опытное, Марьинка, Водяное, Широкино.

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В целом противник 25 раз нарушал режим прекращения огня, из них 2 раза с применением минометов. Во время боевых действий в минувшие сутки, 6 июня, 2 военнослужащего Объединенных сил погибли и 2 получили ранения,
– сообщают в штабе.

По данным разведки, противнику нанесены потери – 5 оккупантов уничтожено и 3 ранены.

В течение ночи 7 июня, имела признаки обострения ситуация на Луганщине – оккупанты 5 раз открывали огонь из 120-мм и 82-мм минометов вблизи населенных пунктов Крымское и Новотошковское.

 

Автор: Роман Пагулич
Теги: Новости Украины Жертвы Война на Донбассе Операция Объединенных сил
Источник: 24 Канал
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