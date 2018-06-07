На Донбассе убиты двое защитников Украины, – штаб ООС

За прошедшие сутки, 6 июня, ситуация в районе проведения Операции Объединенных сил оставалась сложной и контролируемой. Боевые действия продолжались на отдельных направлениях, преимущественно с применением только стрелкового оружия.

В штабе Операции Объединенных сил отмечают активизацию российско-оккупационных войск в темное время суток в районах населенных пунктов Крымское, Новозвановка, Опытное, Марьинка, Водяное, Широкино.

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В целом противник 25 раз нарушал режим прекращения огня, из них 2 раза с применением минометов. Во время боевых действий в минувшие сутки, 6 июня, 2 военнослужащего Объединенных сил погибли и 2 получили ранения,

– сообщают в штабе.

По данным разведки, противнику нанесены потери – 5 оккупантов уничтожено и 3 ранены.

В течение ночи 7 июня, имела признаки обострения ситуация на Луганщине – оккупанты 5 раз открывали огонь из 120-мм и 82-мм минометов вблизи населенных пунктов Крымское и Новотошковское.