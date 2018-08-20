Боевики "Талибана" похитили пассажиров трех автобусов
На севере Афганистана боевики радикального движения "Талибан" захватили пассажиров трех автобусов.
Об этом сообщают местные СМИ.
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"В районе населенного пункта Ханабад на территории провинции Кундуз на автотрассе Тахар – Кабул боевики остановили три автобуса и похитили пассажиров", – говорится в сообщении.
Никаких требований похитители пока не выдвигали. Число похищенных ими пассажиров неизвестно.
Источник: 24 Канал
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