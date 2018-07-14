В Пакистане прогремел самый кровавый за последние годы теракт
По меньшей мере 133 человека погибли и более 230 получили ранения в результате взрыва двух смертников на предвыборном митинге в Пакистане.
Об этом пишет Reuters.
Ответственность за теракт взяла группировка "Исламское государство".
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Среди погибших был кандидат от провинциальных собраний Белуджистана Сирадж Раисани. Его брат Наваб Аслам Раисани служил главным министром провинции с 2008 по 2013 год.
Этот теракт уже третий на уходящей неделе. Его назвали самым кровавым за последние годы.
Источник: 24 Канал
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