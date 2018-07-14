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У Пакистані прогримів найкривавіший за останні роки теракт

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Теракт прогримів під час мітингу
Теракт прогримів під час мітингу / alarabiya.net

Щонайменше 133 людини загинули та понад 230 зазнали поранень у результаті вибух двох смертників на передвиборчому мітингу в Пакистані

Про це пише Reuters.

Відповідальність за теракт взяло угрупування "Ісламська держава".

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Серед загиблих був кандидат від провінційних зборів Белуджістану Сирадж Раісані. Його брат Наваб Аслам Раісані служив головним міністром провінції з 2008 по 2013 рік.

Цей теракт вже третій на тижні, що минає. Його назвали найкривавішим за останні роки.

 

Теги: Пакистан Тероризм Жертви
Джерело: 24 Канал
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