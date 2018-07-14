У Пакистані прогримів найкривавіший за останні роки теракт
Щонайменше 133 людини загинули та понад 230 зазнали поранень у результаті вибух двох смертників на передвиборчому мітингу в Пакистані
Про це пише Reuters.
Відповідальність за теракт взяло угрупування "Ісламська держава".
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Серед загиблих був кандидат від провінційних зборів Белуджістану Сирадж Раісані. Його брат Наваб Аслам Раісані служив головним міністром провінції з 2008 по 2013 рік.
Цей теракт вже третій на тижні, що минає. Його назвали найкривавішим за останні роки.
Джерело: 24 Канал
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