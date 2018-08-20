Бойовики "Талібану" викрали пасажирів трьох автобусів

На півночі Афганістану бойовики радикального руху "Талібан" захопили пасажирів трьох автобусів.

Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

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"У районі населеного пункту Ханабад на території провінції Кундуз на автотрасі Тахар – Кабул бойовики зупинили три автобуси і викрали пасажирів", – йдеться в повідомленні.

Ніяких вимог викрадачі поки не висували. Число викрадених ними пасажирів невідомо.