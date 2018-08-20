Бойовики "Талібану" викрали пасажирів трьох автобусів
На півночі Афганістану бойовики радикального руху "Талібан" захопили пасажирів трьох автобусів.
Про це повідомляють місцеві ЗМІ.
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"У районі населеного пункту Ханабад на території провінції Кундуз на автотрасі Тахар – Кабул бойовики зупинили три автобуси і викрали пасажирів", – йдеться в повідомленні.
Ніяких вимог викрадачі поки не висували. Число викрадених ними пасажирів невідомо.
Джерело: 24 Канал
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