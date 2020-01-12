Боевики трижды обстреляли позиции ВСУ: где было горячее всего

В течение суток пророссийские боевики трижды нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Потерь среди военных ВСУ нет.

Оккупанты стреляли из минометов калибра 82 миллиметра, а также автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.

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Один обстрел был произведен в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" неподалеку Травневого.

Два обстрела зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север":

вблизи населенного пункта Новотошковское,

рядом с Орехово.



Карта оккупированных территорий Донбасса / инфографика 24 канала