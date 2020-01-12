21:00
12 янв 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      АВИАКАТАСТРОФА МАУ В ИРАНЕ КОНФЛИКТ МЕЖДУ США И ИРАНОМ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Путин открыл водкапровод. Президент Эстонии не приняла от Пыни подарок
      Вєсті Кремля
      19:29, 11 января
      Вести.UA. Жир: Тайная миссия Зеленского в Омане. Географический кретинизм
      Вєсті.UA
      16:43, 11 января
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      24 Канал Новости Новости Украины
      АВИАКАТАСТРОФА МАУ В ИРАНЕ КОНФЛИКТ МЕЖДУ США И ИРАНОМ

      Боевики трижды обстреляли позиции ВСУ: где было горячее всего

      34 Читати новину українською
      Обстрелы на Донбассе не утихают / mil.gov.ua

      В течение суток пророссийские боевики трижды нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Потерь среди военных ВСУ нет.

      Оккупанты стреляли из минометов калибра 82 миллиметра, а также автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.

      Важно: Россия готовится к нападению, это вопрос политической воли: эксклюзивное интервью с Дейнегой

      Один обстрел был произведен в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" неподалеку Травневого.

      Два обстрела зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север":

      • вблизи населенного пункта Новотошковское,
      • рядом с Орехово.


      Карта оккупированных территорий Донбасса / инфографика 24 канала

      В Иране возобновились протесты из-за сбития самолета МАУ: последние новости из Тегерана – видео
      сегодня
      3397
      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Новости политики Война на Донбассе Операция Объединенных сил
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 19:30 Когда в последний раз падали украинские самолеты, украинец побил мировой рекорд – видео недели
      Северин Трач 134
      сегодня , 18:57 В Иране возобновились протесты из-за сбития самолета МАУ: последние новости из Тегерана – видео
      Олена Кук 3396
      сегодня , 16:00 Мовні помилки: не аплодуйте бурхливо за зроблену роботу
      Говори українською! 2401
      сегодня , 08:40 Двадцять років Путіна
      Борис Немировський 1076
      сегодня , 08:01 Миллиардеры Украины: что нужно знать о Геннадии Боголюбове
      Світлана Попова 724
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук