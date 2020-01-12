Боевики трижды обстреляли позиции ВСУ: где было горячее всего
В течение суток пророссийские боевики трижды нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Потерь среди военных ВСУ нет.
Оккупанты стреляли из минометов калибра 82 миллиметра, а также автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.
Важно: Россия готовится к нападению, это вопрос политической воли: эксклюзивное интервью с Дейнегой
Один обстрел был произведен в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" неподалеку Травневого.
Два обстрела зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север":
- вблизи населенного пункта Новотошковское,
- рядом с Орехово.
Карта оккупированных территорий Донбасса / инфографика 24 канала