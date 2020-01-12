Бойовики тричі обстріляли позиції ЗСУ: де було найгарячіше

Протягом доби проросійські бойовики тричі порушили режим припинення вогню на Донбасі. Втрат серед військових ЗСУ немає.

Окупанти стріляли з мінометів калібру 82 міліметрів, а також автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Про це повідомляє пресслужба штабу ООС.

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Один обстріл був проведений в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" неподалік Травневого.

Два обстріли зафіксовані у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ":

поблизу населеного пункту Новотошківське,

поряд з Оріховим.



Карта окупованих територій Донбасу/ інфографіка 24 каналу