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      Бойовики тричі обстріляли позиції ЗСУ: де було найгарячіше

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      Обстріли на Донбасі не вщухають / mil.gov.ua

      Протягом доби проросійські бойовики тричі порушили режим припинення вогню на Донбасі. Втрат серед військових ЗСУ немає.

      Окупанти стріляли з мінометів калібру 82 міліметрів, а також автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Про це повідомляє пресслужба штабу ООС.

      Важливо: Росія готується до нападу, це питання політичної волі: ексклюзивне інтерв'ю з Дейнегою

      Один обстріл був проведений в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" неподалік Травневого.

      Два обстріли зафіксовані у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ":

      • поблизу населеного пункту Новотошківське,
      • поряд з Оріховим.


      Карта окупованих територій Донбасу/ інфографіка 24 каналу

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини політики Новини України Операція Об'єднаних сил Війна на Донбасі
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