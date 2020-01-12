Бойовики тричі обстріляли позиції ЗСУ: де було найгарячіше
Протягом доби проросійські бойовики тричі порушили режим припинення вогню на Донбасі. Втрат серед військових ЗСУ немає.
Окупанти стріляли з мінометів калібру 82 міліметрів, а також автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Про це повідомляє пресслужба штабу ООС.
Важливо: Росія готується до нападу, це питання політичної волі: ексклюзивне інтерв'ю з Дейнегою
Один обстріл був проведений в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" неподалік Травневого.
Два обстріли зафіксовані у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ":
- поблизу населеного пункту Новотошківське,
- поряд з Оріховим.
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі