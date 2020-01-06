Боевики трижды обстреляли позиции ВСУ: ранен украинский военный

Пророссийские боевики накануне Рождества трижды обстреливали украинских военных на Донбассе. Один из бойцов ВСУ получил ранения.

Боевики применили запрещенные минскими договоренностями 82-миллиметровые минометы вблизи Крымского. Об этом говорится в сообщении операции Объединенных сил.

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Также оккупанты били из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

В штабе ООС отметили, что на участках разведения сил и средств №1 и №2 был соблюден режим "тишины".

Отметим, что в течение суток 5 января пророссийские боевики 4 раза обстреляли украинские позиции. Двое украинских военных погибли, еще один воин получил тяжелые ранения.

Оккупированные районы Донбасса / Инфографика 24 канала