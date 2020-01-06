Бойовики тричі обстріляли позиції ЗСУ: поранено українського військового

Проросійські бойовики напередодні Святвечора тричі обстрілювали українських військових на Донбасі. Один із бійців ЗСУ отримав поранення.

Бойовики застосували заборонені мінськими домовленостями 82-міліметрові міномети поблизу Кримського. Про це мовиться у повідомленні операції Об'єднаних сил.

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Також окупанти гатили із гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів.

У штабі ООС зазначили, що на ділянках розведення сил і засобів №1 і №2 було дотримано режиму "тиші".

Відзначимо, що впродовж доби 5 січня проросійські бойовики 4 рази обстріляли українські позиції. Двоє українських військових загинули, ще один воїн отримав тяжкі поранення.



Окуповані райони Донбасу / Інфографіка 24 каналу