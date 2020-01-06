20:06
6 січ 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      РІЗДВО ВБИВСТВО У КАХОВЦІ КОНФЛІКТ МІЖ США ТА ІРАНОМ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Вікенд Путіна у компанії брутальних чоловіків. Ментовські ігри
      Вєсті Кремля
      16:43, 5 січня
      Вєсті.UA. Жир: Хто врятує Дубінського. Савченко шукає роботу
      Вєсті.UA
      18:05, сьогодні
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      24 Канал Новини Новини України
      РІЗДВО ВБИВСТВО У КАХОВЦІ КОНФЛІКТ МІЖ США ТА ІРАНОМ

      Бойовики тричі обстріляли позиції ЗСУ: поранено українського військового

      100 Читать новость на русском
      Обстріли на Донбасі не вщухають навіть напередодні Різдва / facebook.com/GeneralStaff.ua

      Проросійські бойовики напередодні Святвечора тричі обстрілювали українських військових на Донбасі. Один із бійців ЗСУ отримав поранення.

      Бойовики застосували заборонені мінськими домовленостями 82-міліметрові міномети поблизу Кримського. Про це мовиться у повідомленні операції Об'єднаних сил.

      Важливо: Перша бойова втрата 2020 року: відоме ім'я та фото загиблого на Донбасі бійця

      Також окупанти гатили із гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів.

      У штабі ООС зазначили, що на ділянках розведення сил і засобів №1 і №2 було дотримано режиму "тиші".

      Відзначимо, що впродовж доби 5 січня проросійські бойовики 4 рази обстріляли українські позиції. Двоє українських військових загинули, ще один воїн отримав тяжкі поранення.


      Окуповані райони Донбасу / Інфографіка 24 каналу

      Хотіли спитати "чий Крим": на зустрічі з російською блогеркою у Києві сталися сутички – відео
      сьогодні
      6130
      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Новини політики Операція Об'єднаних сил Війна на Донбасі
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 19:11 Це дуже крутий бойовик: відверте інтерв'ю "кіборга" про оборону Донецького аеропорту
      Віталій Дейнега 282
      сьогодні , 18:00 Шматки металобрухту замість надійного кріплення: скандальне відкриття Шулявського мосту
      Дмитро Гнап 1315
      сьогодні , 16:03 У Путіна закінчився термін, коли він міг піти мирно: ексклюзивне інтерв'ю з Яковиною
      Олена Трибушна 2267
      сьогодні , 15:30 За перемогу отримала гарний велосипед, він був найкращим у дворі, – Анна Музичук
      Софія Кулай 404
      сьогодні , 11:08 Чи перенесуть Різдво Христове та коли його хочуть святкувати в Україні
      Інна Жолобович 18020
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук