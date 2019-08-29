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      Боевики усилили обстрелы на Донбассе: где было горячее всего

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      Пророссийские боевики увеличили количество обстрелов по бойцам ВСУ
      Пророссийские боевики увеличили количество обстрелов по бойцам ВСУ / СМИ оккупантов

      Российские оккупационные войска снова грубо сорвали "хлебное перемирие" и обстреляли позиции ВСУ на Донбассе. 28 августа боевики 14 раз открывали огонь по украинским военным. К счастью, ни один защитник не был ранен.

      Оккупанты палили по украинским бойцам из запрещенного минскими соглашениями оружия – минометов калибра 82 и 122 миллиметра, а также из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, пишет штаб ООС.

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      Подконтрольные России наемники обстреливали военных ВСУ в районе населенных пунктов Лебединского, Павлополя, Водяного, Широкина, Новолуганского, Зайцева, Новотошковского, Майорска и Южного.

      Возле Широкина оккупанты прибегли к дерзкой операции. Для того, чтобы нанести максимальный вред украинским защитникам, боевики применили беспилотник с подвесом, на котором был закреплен для сброса гранатометный выстрел (ВОГ-17).

      Потерь вследствие вражеских обстрелов с нашей стороны не было,
      – добавили в штабе.

      Кроме того, возле Майорска враг обстрелял гражданскую инфраструктуру в районе гуманитарного дорожного коридора "Горловка – Бахмут". Тем самым оккупационные войска поставили под угрозу жизни мирных людей, которые находились на КПВВ "Майорское".

      Не прекратили обстрелы оккупанты и с начала суток 29 августа. Пророссийские боевики трижды обстреляли украинских военных возле Марьинки, Зайцева и Южного.

      окуповані райони ДонбасуОккупированные районы Донбасса / инфографика 24 канала

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      Теги: Новости Украины Новости политики Вооруженные силы Украины Война на Донбассе Пророссийские боевики
      Источник: 24 канал
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